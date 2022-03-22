恒地（１２）去年純利升２９﹒５％至１３２億元，末期息１﹒３元

《經濟通通訊社２２日專訊》恒地（０００１２）公布，截至２０２１年１２月３１日止全

年，純利１３１﹒９５億元按年升２９﹒４６％，每股盈利２﹒７３元，派發末期息１﹒３元。

期內收入２３５﹒２７億元，跌５﹒９７％；除稅前溢利１５３﹒７８億元，升

２０﹒９５％。



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