【企業盈警】世紀金花（１６２）料年度虧損較前年九個月跌４２％

《經濟通通訊社２２日專訊》世紀金花（００１６２）發盈警，預料２０２１年度將錄得之

公司股東應佔虧損較截至２０２０年底止九個月期間減少逾４２％。

集團解釋，虧損減少主要由於２０２１年度較截至２０２０年底止九個月期間並無再次發生

商聯卡責任撥備；及去年度之商譽及無形資產減值虧損較截至２０２０年底止九個月期間減少約

８０﹒３２％。（ａｃ）





