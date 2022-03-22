【企業盈警】銀建國際（１７１）料去年虧損擴大至不少於１５億元

《經濟通通訊社２２日專訊》銀建國際（００１７１）發盈警，預計２０２１年度錄得公司

擁有人應佔虧損不少於１５億元，而２０２０年度則約為３﹒１８億元。

集團解釋，虧損的預期增加主要歸因於：集團２０２１年年度按公允值計入損益之金融資產

之公允值虧損較２０２０年年度的約６６﹒７萬元增加，此乃主要由於Ｏｍｉｃｒｏｎ於全球爆

發以及美國和中國之間持續的經濟衝突，使２０２１年年末的經濟前景黯淡，繼而導致集團於

２０２１年１２月３１日持有的按公允值計入損益之金融資產之公允值下降。

此外，由於公司在２０２０年１２月發行本金總額為１９８０萬美元的７﹒５％優先有抵押

及有擔保票據及於２０２１年年度的其他借款較２０２０年期間有所增加，集團於２０２１年年

度產生的財務費用較２０２０年期間約２﹒１７億元有所增加；公司聯營公司信達建潤由盈轉虧

，主要由於信達建潤於去年底持有的按公允值計入損益之金融資產之公允值下降；及公司於

２０２１年年度分攤其合營企業中海油氣之虧損較２０２０年年度之攤佔虧損約４﹒０４億元大

幅上升，主要由於經中國相關稅務機關的要求進行稅務自查後，中海油氣於２０２１年年度產生

了以前年度額外消費稅及相關稅項附加費以及滯納金。（ａｃ）

