  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/03/2022 11:36

【答問大會】梁君彥：明日答問會是最好時間讓議員就疫情等提問

　　《經濟通通訊社２２日專訊》立法會明天（２３日）以遙距方式舉行特首答問會。立法會主
席梁君彥表示，政府本月內要多些時間處理新冠疫情，因此沒有了質詢時間，他今早與行政長官
林鄭月娥溝通過，特首於明日下午２時半到４時會出席立法會答問會，議員屆時可親自問特首有
關疫情的問題。
　　被問到政府決定暫緩全民強制檢測計劃，有議員認為當局有心做就做得到，有關言論是否施
壓。梁君彥認為，香港有言論自由，議員亦有很多好的計劃，但最終落實是要政府部門處理，政
府昨日亦已宣布暫緩計劃的決定，明日的特首答問會是好的時間，讓議員提出意見。
　　梁君彥提到，在疫情下，立法會今個月只是做有法律效力的法案，他強調在立法層面上沒有
停止，沒有影響法案遞上立法會，現時已有４項法案在處理中，法案委員會主席亦會按需要去做
，疫情相對穩妥時，就會處理沒有法律效力的項目。

＊下周起繼續以遙距方式舉行會議＊

　　梁君彥又指，事務委員會的主席曾與當局商議過，下周起可以繼續以遙距方式舉行會議，如
果疫情繼續緩和，預計４月初的大會可以回復有質詢及議員議案的環節。他說，９０位議員當中
有４人染疫，秘書處也有不少人員確診，期望隨住疲情回穩，可以逐步回復正常，履行立法會職
務。（ｈｙ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告22/03/2022
【大行炒D乜】煤氣績曳兼停派紅股　大行紛降評級削目標　最熊摩通睇$8.5
開市Good Morning22/03/2022
黃瑋傑料煤氣9.7元或有支持　強調短線博反彈值博率低
市場動向22/03/2022
中國口腔龍頭瑞爾集團今日在港上市 為實現高質量發展增添內生動力
市場動向22/03/2022
Ferretti赴港上市：全球豪華遊艇行業領導者 中國知名重工企業為控股股東
財經熱話22/03/2022
【虛幣世界】鮑威爾言論激進，比特幣輕微下跌
中國故事21/03/2022
《神州經脈》LPR如預期持穩　中美通話後滬指微升　外資食糊走
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金