【答問大會】梁君彥：明日答問會是最好時間讓議員就疫情等提問

《經濟通通訊社２２日專訊》立法會明天（２３日）以遙距方式舉行特首答問會。立法會主

席梁君彥表示，政府本月內要多些時間處理新冠疫情，因此沒有了質詢時間，他今早與行政長官

林鄭月娥溝通過，特首於明日下午２時半到４時會出席立法會答問會，議員屆時可親自問特首有

關疫情的問題。

被問到政府決定暫緩全民強制檢測計劃，有議員認為當局有心做就做得到，有關言論是否施

壓。梁君彥認為，香港有言論自由，議員亦有很多好的計劃，但最終落實是要政府部門處理，政

府昨日亦已宣布暫緩計劃的決定，明日的特首答問會是好的時間，讓議員提出意見。

梁君彥提到，在疫情下，立法會今個月只是做有法律效力的法案，他強調在立法層面上沒有

停止，沒有影響法案遞上立法會，現時已有４項法案在處理中，法案委員會主席亦會按需要去做

，疫情相對穩妥時，就會處理沒有法律效力的項目。



＊下周起繼續以遙距方式舉行會議＊



梁君彥又指，事務委員會的主席曾與當局商議過，下周起可以繼續以遙距方式舉行會議，如

果疫情繼續緩和，預計４月初的大會可以回復有質詢及議員議案的環節。他說，９０位議員當中

有４人染疫，秘書處也有不少人員確診，期望隨住疲情回穩，可以逐步回復正常，履行立法會職

務。（ｈｙ）

