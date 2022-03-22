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22/03/2022 16:32

《小傳日記》巴巴加碼回購救價！ＱＱ派息真定假？

　　《小傳日記》今日魚缸唔覺唔覺居然臨尾抽高升多過６００點！主要都係多得隻巴巴
（０９９８８）突圍而出，個價殘咗咁耐，管理層終於「救價」，公布加碼回購額，由１５０億
美金加到２５０億美金，創下咗中概股回購規模嘅新紀錄，有效期就去到２０２４年３月為止。
　　巴巴方面都係嗰幾句例牌啦，話現價反映唔到實際價值，今次加碼係反映集團對長期持續增
長潛力創造價值充滿信心。咁缸友今日表達咗重新對巴巴有信心嘅，今朝高開超過３巴仙之後，
全日越買越有升唔停，晏晝仲升超過一成，最後收市報１１０﹒２元，升超過一成一。連帶其餘
科技佬都雞犬升天，升市之友美團（０３６９０）升多過６巴仙，報１５３銀；ＱＱ
（００７００）升多過４巴仙，報３８８銀；京東（０９６１８）升多過６巴仙，報２５３﹒８
銀；網易（０９９９９）升多過８巴仙，報１４５﹒６銀。
　　巴巴救價舉動可謂係科網佬嘅曙光，睇到ＡＴＭ股嘅做派出越來越似啲大藍籌，加大回購呀
，又或者開始派吓息，亦都係暗示畀「孖屐」聽，ＡＴＭ股由以前高增長吸引缸友，到而家開始
要「賣弄息情」，畀大家知道要點樣投資ＡＴＭ股。
　　講起其實聽日就係ＱＱ放榜大日子，之前ＱＱ就以派息為名減持京東，所以嚟緊就最期待隻
企鵝又有咩新招，會派現錢息，定係又「借啲意」派股減持啲咩呢，就可以預示到ＱＱ之後嘅派
息策略會係點。不過之前都有「孖屐」中人話，仲係美團一大股東嘅ＱＱ都仲有機會好似上次咁
派股當息，而美團都仲係候選之列，所以大家睇路喇，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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