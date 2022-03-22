【新冠肺炎】歐家榮：短時間內重發強檢通告，透過安心出行通知

《經濟通通訊社２２日專訊》本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生

歐家榮表示，短時間內重發強檢通告，是風險評估，透過２個網上平台收集個案資料，作風險評

估，如果大廈或場所列為強檢，會透過安心出行發放通知，稍後食衞局會公布；現時每日檢測量

是１０萬，認為足夠，會視乎未來檢測量是否大增，如大廈列為高風險地風須圍封，如有人曾逗

留２小時以上都有風險須強檢。

歐家榮解釋，強檢只是輔助措施，及早發現個案可做公共衞生措施，而疫情會否反彈視乎市

民疫苗接種情況及防疫意識。



＊每日有逾萬宗個案，疫情仍處高位＊



歐家榮表示，近日疫情走勢維持１至２萬宗，似乎與較早前比較水平的確有下跌，但每日有

逾萬宗個案，仍處於高位，雖然有回落，但死亡數字一定有滯後，因為感染至死亡有一至兩周距

離，是前一兩周感染的數字，故能解釋為何死亡數字仍在高位。

歐家榮又指，很難現階段就疫情作準確評估，希望透過社交距離措施和檢測截斷傳播鏈，現

時仍希望動態清零，會密切留意疫情發展，並提到第四波時疫情都曾回穩，其後有反彈。

（ｈｙ）

