【新冠肺炎】醫管局：６０歲以上身體合適患者，建議用新冠口服藥

《經濟通通訊社２２日專訊》醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，現時已

增加新冠肺炎口服藥的使用量，６０歲以上確診病人，不論有否接種疫苗，只要身體狀況合適，

亦會建議使用。

李立業指，截至３月２１日，醫管局己處方１６８８７次莫納皮拉韋

（Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ），和２３５８次帕克斯洛維德（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）。（ｈｙ）

