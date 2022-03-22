【俄烏開戰】施羅德投資：傳統能源價漲，能源轉型股投資風險增

《環富通基金頻道２２日專訊》施羅德投資環球資源股投資組合經理Ａｌｅｘａｎｄｅｒ

Ｍｏｎｋ、環球資源股票主管Ｍａｒｋ Ｌａｃｅｙ及環球資源股投資組合經理Ｆｅｌｉｘ

Ｏｄｅｙ指，作為投資者，難免需要考慮俄烏危機對客戶的影響。能源轉型股票投資以及更廣泛

的金融市場將面臨三大風險。



＊俄石油及天然氣市場佔比大，歐洲通脹壓力升溫＊



第一項風險為通脹，特別是持續上漲的能源及原材料價格。在俄羅斯入侵烏克蘭之前，環球

通脹已處於數十年高位，特別是能源價格。鑑於俄羅斯在世界石油及天然氣供應市場佔據較大份

額（分別為約１２％及約１７％），目前的局勢對能源供應造成明顯風險。受相關擔憂影響，近

期歐洲石油、天然氣及電力價格持續大幅上升。

與此同時，俄羅斯是鉑族金屬（ＰＧＭ）及農產品的主要供應國。俄羅斯的產能亦與許多工

業價值鏈環環相扣。俄烏衝突以及西方國家實施的相關制裁升級或會帶來龐大的通脹壓力。歐洲

通脹壓力進一步升溫及供應鏈限制或會令企業盈利持續受壓。



＊經濟增長或大幅放緩，股票或遭拋售資金流入債市＊



第二項風險是通脹的潛在經濟後果，當中包括金融環境緊縮、能源價格上升、潛在工資增長

，以及這些因素對經濟增長的影響。從過往經驗所得，經濟增長有可能會因為能源短缺及衝突推

升能源價格而大幅放緩。這種經濟放緩的風險早在烏克蘭局勢升級前已經存在，現在的風險無疑

比之前更高。

最後一項風險是投資者的風險胃納轉變愈趨普遍，繼而引發更廣泛的股市拋售。在世界各地

股票基金經歷一段強勁資金流入的時期後，資金或會因此從股市流出，並隨著投資者尋求避險資

產而重新流入債券市場。



＊能源轉型板塊估值或下滑，汽車電氣設備等勢將受挫＊



上述三項風險均有機會為能源轉型股構成一定影響。能源轉型板塊比大多數行業更易受原材

料價格上升及物流瓶頸影響，現時的局勢亦無助緩解這些壓力。雖然這個領域的估值已從

２０２１年的高位回落，但股票風險溢價仍低於先前的水平，以致估值有可能進一步下滑。

由於大部分能源轉型市場具有結構性特徵，經濟更廣泛地放緩的威脅或不足為懼。然而，像

汽車、電氣設備等較易受到經濟周期影響的行業勢將受挫。對於面向客戶的能源轉型產品，亦不

應排除消費需求轉變可帶來的影響。



＊可再生能源可降對俄依賴，惟仍受制更顯著通脹風險＊



從能源轉型角度來看，傳統能源價格上漲及目前在烏克蘭的衝突或會帶來一些值得關注的影

響。俄羅斯是世界上主要的石油及天然氣供應國。考慮到歐洲對俄羅斯燃料的依賴，俄羅斯自然

可加以利用其天然資本。可再生能源的其中一個好處是發展所需的資源分布相對均勻，這有助降

低對主要供應商的依賴。此外，隨著傳統能源價格大幅上漲，可再生能源的相對經濟吸引力正日

益增長。即使供應鏈限制導致設備成本較高，其優勢依然存在。

烏克蘭局勢進一步印證了應該向提供便宜、潔淨及可靠電力的能源體系轉型。不過，這不會

改變公司的短期增長及盈利預測。事實上，這些數據有可能會被更顯著的通脹風險抵銷。現時供

應鏈受干擾的情況仍然持續，新的需求和項目亦要假以時日才會恢復。（ｗａ）

