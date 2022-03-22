《宏觀銓局－馬桂銓》軍事行動

《宏觀銓局》俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，筆者對受到影響的民眾深表同情，期望烏克蘭能

盡快恢復和平。戰事已經持續超過兩星期，世界各地資本市場繼續飽受影響。用以衡量環球股票

市場走勢的ＭＳＣＩ綜合世界指數，自侵略戰爆發以來持續下跌，至３月１１日截稿之時已經下

挫超過３％。距離震央最近的歐洲和新興股市分別暴跌８％和９％，美國標準普爾５００指數亦

下跌了０﹒５％。俄羅斯佔全球原油產量１２％，在制裁風險下，倫敦布蘭特及紐約期油價格已

經分別大升了２３％和１９％，荷蘭ＴＴＦ天然氣價格更飇升５３％。而天然氣價格在３月初已

暴升了１４０％。歐洲一直依靠俄羅斯的天然氣為主要設施供電，現正唯有轉而在全球液化天然

氣（ＬＮＧ）市場爭逐競投，從而減少對俄國天然氣的依賴。

自入侵以來，歐美都本來只是選擇性地制裁，並未對俄羅斯的能源出口採取行動。直至３月

８日，美國突然宣布禁止進口俄羅斯的石油和天然氣。與歐洲不同，美國在石油和天然氣方面能

夠自給自足。因此，制裁俄羅斯對美國的影響應該沒有歐洲那麼嚴重。儘管美國足以滿足國內需

求，但當地消費者仍然受全球能源價格影響。美國平均汽油價格從每加侖３﹒９１ 美元，急升

到４﹒７３美元，加幅達２１％。為了減少對俄羅斯石油的依賴，歐美都必須尋找替代品。據估

計，全球每天需尋找額外３００萬桶石油作為替代俄羅斯的石油。數字上，沙特阿拉伯和阿聯酋

估計有每天３００萬桶的閒置產能。在３月９日，阿聯酋駐美大使表示支持增產並鼓勵石油輸出

國組織考慮提高產量後，紐約期油價格應聲下跌１２％。與此同時，伊朗和委內瑞拉合共亦有每

天２５０萬桶的閒置產能，但兩國均在美國的制裁名單之上。

除非美國和歐盟能夠盡快啟動額外的石油產能，否則全球通脹將高於目前的高水平。市場預

料，油價上升會拖慢歐盟實際ＧＤＰ至２﹒８％，比之前下跌０﹒７個百分點，至於通脹率更會

增加１﹒６個百分點升至６％。至於美國方面，市場正把實質經濟增長預測從３﹒６％下調至

３﹒３％，而核心消費支出通脹率亦從４％向上修訂至４﹒２％。不過，美國仍有可能在不大幅

削減開支的情況下應對今次石油衝擊。在疫情期間，美國消費者已經積累了２﹒２萬億美元的超

額儲蓄，且當地工資升幅非常強勁，低收入消費者所賺到的已經超過總體平均。即使經濟增長減

慢，實際ＧＤＰ增長能達到３﹒３％其實也非常強勁，亦已經算是跑贏大市。

今次軍事入侵令市場前景未明，在未來幾個月，市場料會持續波動。投資年期限較短（即一

至三個月）的投資者可考慮主權債券。傳統用來避險的美國國債，前景正隨著通脹升溫和加息更

趨複雜。筆者目前正審視中國國債，中國在岸國債應受益於貨幣寬鬆政策，在抵禦當前地緣政治

風險方面可能更為有效。當然，投資者還需要考慮人民幣資產的匯率風險。對於期限較長的投資

者，筆者仍然看好股票。今次侵烏戰爭對企業盈利的直接影響應該很小。間接風險──包括商品

價格對通脹、經濟增長及消費意欲的影響，反而更大；不過，戰爭卻令聯儲局重新評估形勢。３

月１６日當局已宣布加息四分之一厘。股票方面，筆者的首選依然是估值較低，包括歐洲股票及

美國金融、原材料、能源及工業板塊。

烏克蘭危機、制裁俄羅斯，還有頓涅茨克和廬甘斯克以及白俄羅斯的分離主義地區持續發展

，本欄的分析均基於截止２０２２年３月１１日的資訊，局勢始終不斷變化，難以定奪。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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