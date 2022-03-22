恒指高收６６７點報２１８８９，科指升２３７點報４６５３

《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數全日收報２１８８９，升６６７點或３﹒１５％，主

板成交１４０３﹒１６億元。恒生中國企業指數報７５３８，升２９４點或４﹒０６％。恒生科

技指數報４６５３，升２３７點或５﹒３７％。

