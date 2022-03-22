【聚焦人幣】人幣中間價升１３點子，報６﹒３６６４

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６６４，

較上個交易日升１３點子，止步兩連貶，上個交易日報６﹒３６７７。

美國聯儲局主席鮑威爾周一放出較前更為鷹派言論，表示未來加息幅度應提高至２５個基點

以上。美匯指數升０﹒２５％，至９８﹒４８。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３６６４ －１３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０１１１ －１９３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒３２１４ －１４６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１３４ －４﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒３８０７ －５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０７５ －９０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３７８１ －１４１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６８６７ －８０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８１６５ －８５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０５５６ ＋４２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０５ ＋１３﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １６﹒６７７１ ＋３７６９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３４７１ －２０﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒５２００ ＋１２８﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

