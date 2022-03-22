【聚焦人幣】人幣中間價升１３點子，報６﹒３６６４

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６６４，
較上個交易日升１３點子，止步兩連貶，上個交易日報６﹒３６７７。
美國聯儲局主席鮑威爾周一放出較前更為鷹派言論，表示未來加息幅度應提高至２５個基點
以上。美匯指數升０﹒２５％，至９８﹒４８。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３６６４ －１３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０１１１ －１９３﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒３２１４ －１４６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１３４ －４﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒３８０７ －５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７０７５ －９０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３７８１ －１４１﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６８６７ －８０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８１６５ －８５﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０５５６ ＋４２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０５ ＋１３﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １６﹒６７７１ ＋３７６９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３４７１ －２０﹒００
１人民幣╱韓元 １９１﹒５２００ ＋１２８﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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