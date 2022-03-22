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22/03/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升１３點子，報６﹒３６６４

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６６４，
較上個交易日升１３點子，止步兩連貶，上個交易日報６﹒３６７７。
　　美國聯儲局主席鮑威爾周一放出較前更為鷹派言論，表示未來加息幅度應提高至２５個基點
以上。美匯指數升０﹒２５％，至９８﹒４８。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３６６４　　　－１３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０１１１　　－１９３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒３２１４　　－１４６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１３４　　　　－４﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３８０７　　　　－５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０７５　　　－９０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３７８１　　－１４１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６８６７　　　－８０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８１６５　　　－８５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０５５６　　　＋４２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６０５　　　＋１３﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１６﹒６７７１　＋３７６９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３４７１　　　－２０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒５２００　　＋１２８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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