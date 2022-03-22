《鍾之日記》回購加碼阿里彈，東航空難添愁雲

《鍾之日記》３月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國聯儲局主席鮑威爾暗示，將比預期更積極收緊貨幣政策，道指收市跌２０１點，但港股

連跌兩日後今日反彈逾六百點。恒指高開９７點報２１３１９，大市早段表現反覆，曾升逾兩百

點後，升幅曾經大縮至４５點，低見２１２６６，但低位有買盤吸納，大市重拾動力，午後更愈

升愈有，最多升６８４點，高見２１９０６，一舉升穿廿天線（約２１４７３）。最終收報

２１８８９點，升６６７點，創超過兩星期高位。不過全日成交只有１４０３億元。科指升

５﹒４％，報４６５３點。國指升２９４點或４﹒０６％，報７５３８。

阿里巴巴（０９９８８）宣布，董事會已授權將股份回購計劃總額從１５０億美元上調至

２５０億美元；收市升逾１１％，更是港股升幅功臣，貢獻恒指１７５點升幅；美團

（０３６９０）、小米（０１８１０）績前升逾６％；騰訊（００７００）升逾４％，去年少賺

１６﹒５％兼十三年來首次取消派紅股（００００３）逆市大跌１４％，為包尾藍籌。



＊滬綜指五連升，地產股拉漲＊



滬深股市今早低開，醫藥、半導體領跌，但因地產板塊強力拉升，滬綜指半日穩保不失，午

後銀行、保險股拉動，滬綜指向上走，但升幅很快又縮窄，總結全日滬指收升０﹒１９％，連升

五個交易日，報３２５９﹒８６點，深成指一度倒升，最終仍跌０﹒４９％，創業板指挫

１﹒３９％。

人民銀行今日在公開市場淨投放１００億元人民幣，兩市全日成交９６２８億元人民幣，按

日減少５﹒２％，不過外資流出情況有所紓緩，全日陸股通淨流出９﹒２２億元人民幣。



＊東航客機墜廣西，股價再下跌＊



東航（００６７０）一架搭載１３２人的波音７３７客機周一（２１日）下午在廣西藤縣發

生事故，墜機事件發生至今，官方尚未公布出事原因，在墜機搜救核心區域，救援人員發現了飛

機殘骸及失聯人員的錢包、身份證、銀行卡等隨身物品，尚未發現失聯人員。東方航空即時停飛

波音同系列７３７－８００，同時把官網轉為黑白。

東航客機墜機震驚全國，內地專家普遍認為客機在良好天氣下失事兼垂直墜落的情況罕見，

民航局下發緊急通知，要求全行業切實加強隱患排查。２１日晚，國務院副總理劉鶴和國務委員

王勇代表黨中央、國務院，率有關部門負責人趕赴廣西梧州，指導東航客機墜毀事故現場救援、

善後處置及事故原因調查工作。

東航周一尾市股價已急轉直下瀉６﹒５％，今日再瀉２﹒６％；國泰（００２９３）也跌

０﹒６％，不過南航（０１０５５）升２﹒２％，國航（００７５３）升１﹒４％。

事發後，數十家保險公司就事件採取應急預案。該失事飛機由中國人保（０１３３９）首席

承保，中國太保（０２６０１）產險跟單承保中國民航聯合保險機隊航空保險。中國平安

（０２３１８）產險廣東分公司共保東航ＭＵ５７３５機身一切險及責任險。

中國人壽（０２６２８）壽險公司和中國人壽財險公司緊急啟動東航墜機事故應急預案，協

助政府部門及有關單位開展客戶出險情況排查。

不過保險股整體隨大市上揚，太保升２﹒４％，人保升２﹒１％，平保升２﹒２％，而國壽

（０２６２８）升０﹒５％。



＊恒大重組或跟隨「海航模式」＊



中國恒大（０３３３３）的債務危機愈演愈烈，公司及同系恒大物業（０６６６６）、恒大

汽車（００７０８）將延遲刊發２０２１年經審核業績；其中恒大物業自曝有約１３４億元人民

幣的存款已被相關銀行強制執行，即用以清償債權人的債務。

恒大在流動性風險爆發初期，不接受合生創展（０００７５４）以２００億元收購恒大物業

５０％股權的交易，許家印多次強調全體員工要咬緊牙關堅持到底，保交樓讓公司度過難關，但

隨著時間一點一滴過去，許家印的願望顯然落空。

綜合外電內媒報道，恒大連同其財務顧問（中金、中銀國際、好利漢及金鐘港資本）今晚９

時將召開投資者電話會議，向投資者簡要介紹其重組框架，恒大主席許家印並不會出席今晚會議

，引發外界猜測許家印已經被踢出局，很可能走上海航前董事長陳峰的舊路。今晚的會議會由恒

大集團蕭紹恩、非執行董事梁森林以及風險管理委員會委員陳勇召開，值得留意的是，梁森林為

中國信達（０１３５９）旗下香港控股有限公司的董事長。

而最新消息指，恒大擬引入國資背景的廣州城投集團重組債務，涉及中信信託逾３０億元人

民幣信託計劃。

外界解讀是恒大進入「海航模式」的靴子終於落地。內房股今日異動走高，碧桂園

（０２００７）漲８﹒１％，萬科（０２２０２）升５﹒７％，潤地（０１１０９）升３﹒９％

，融創（０１９１８）升３﹒２％，中海外（００６８８）升２﹒８％。



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