【新冠肺炎】上海昨日新增本土確診３１例，無症狀感染８６５例

《經濟通通訊社２２日上海專電》據上海市衛健委消息，３月２１日０－２４時，上海新增
本土新冠肺炎確診病例３１例和無症狀感染者８６５例，其中３０例確診病例和７４９例無症狀
感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例
８例和無症狀感染者３例，均在閉環管控中發現。（ａｈ）
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