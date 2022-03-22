【國務會議】李克強：確定實施１﹒５萬億元留抵退稅的政策安排

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院常務會議２１日召開，確定實施大

規模增值稅留抵退稅的政策安排，為穩定宏觀經濟大盤提供強力支撐。今年的政府工作報告提出

，預計全年退稅減稅約２﹒５萬億元（人民幣．下同），其中留抵退稅約１﹒５萬億元，退稅資

金全部直達企業。如此大規模的留抵退稅如何實施？國務院常務會議決定，對所有行業的小微企

業、按一般計稅方式納稅的個體工商戶退稅近１萬億元。其中，存量留抵稅額６月底前一次性全

額退還，微型企業４月份集中退還，小型企業５、６月份退還；增量留抵稅額４月１日起按月全

額退還，階段性取消「連續６個月增量留抵稅額大於０、最後一個月增量留抵稅額大於５０萬元

」等退稅條件。



＊製造業等存量留抵稅額全額退還年底前完成＊



會議還決定，對製造業、科學研究和技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、軟件和

信息技術服務業、生態保護和環境治理業、交通運輸倉儲和郵政業等６個行業企業的存量留抵稅

額，７月１日開始辦理全額退還，年底前完成；增量留抵稅額也要從４月１日起按月全額退還。

此外，會議決定，中央財政在按現行稅制負擔５０％退稅資金的基礎上，再通過安排１﹒２

萬億元轉移支付資金設立３個專項，支持基層落實退稅減稅降費和保就業保基本民生等。其中，

對新增留抵退稅中的地方負擔部分，中央財政補助平均超過８２％、並向中西部傾斜。會議要求

，建立資金預撥機制，逐月預撥、滾動清算，確保地方國庫動態存有半個月的退稅所需資金。

據財政部消息，首批支持小微企業留抵退稅的專項轉移支付４０００億元已下達。其他專項

資金根據相關工作進度也將盡快下達。

