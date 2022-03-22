【國務會議】「五箭齊發」維護資本市場穩定，加大對實體經濟支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院常務會議２１日召開，會議聽取了

國務院金融委匯報，指出要高度重視國際形勢變化對中國資本市場的影響。堅持發展是第一要務

，著力辦好自己的事，堅持穩字當頭、穩中求進，深化改革開放，保持經濟運行在合理區間，科

學有效施策，維護資本市場穩定、保持平穩健康發展。

會議「五箭齊發」，提出五方面維護資本市場穩定：

一是加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，堅持不搞「大水漫灌」，同時及時運用多種

貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持信貸和社會融資適度增長。

二是保持政策穩定性，近年來穩定經濟運行、激發市場活力的政策要盡可能延續實施，同時

開展政策取向一致性評估，防止和糾正出台不利於市場預期的政策。

三是按照市場化法治化國際化原則，穩妥處理好資本市場運行中的問題，為各類市場主體營

造穩定、透明、可預期的發展環境。

四是加強部門協同，密切跟蹤國內外經濟金融形勢，未雨綢繆應對新挑戰，採取有針對性措

施穩定市場預期、提振市場信心。

五是繼續做好穩外貿穩外資工作，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，保持國際

收支基本平衡。

