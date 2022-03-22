【政策解讀】張依群：留抵退稅新政緩解企業資金緊張和融資壓力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李克強３月２１日主持召開國

務院常務會議，確定實施大規模增值稅留抵退稅的政策安排。中國財政預算績效專委會副主任委

員張依群表示，實施留抵退稅新政將會極大減輕企業稅款佔壓，有力緩解企業資金緊張矛盾和融

資壓力，為提振市場信心、增強企業活力、穩定經濟發展將起到至關重要作用。

會議決定，一是對所有行業的小微企業、按一般計稅方式納稅的個體工商戶退稅近１萬億元

人民幣。其中，存量留抵稅額６月底前一次性全額退還，微型企業４月份集中退還，小型企業５

、６月份退還。張依群認為，增值稅留抵退稅速度明顯加快，針對不同企業、行業特點按存量和

增量設定具體退稅時間表，這為企業提前做好資金籌措提供極大便利，為企業全年發展提供了有

力的資金支持，讓企業吃下了積極財政政策的「定心丸」。



＊對於今年的逆周期及跨周期調節是重大利好＊



對製造業、科學研究和技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、軟件和信息技術服務

業、生態保護和環境治理業、交通運輸倉儲和郵政業等６個行業企業的存量留抵稅額，７月１日

開始辦理全額退還，年底前完成。北京國家會計學院財稅政策與應用研究所所長李旭紅認為，上

述舉措對於小微企業、困難行業及國家重點支持行業而言是一筆巨額的資金返還。一次性解決了

他們在歷史上多年所形成的留抵稅額，不再佔用資金，並形成了大額的現金流入，改革力度空前

。對於今年的逆周期及跨周期調節而言是重大利好，從而幫助企業恢復生產，增大投資，並激活

市場活力。

李旭紅分析稱，以上允許存量退稅的部分企業甚至可以減少貸款來擴大經營規模，從中也充

分反映了政府減稅退稅的力度空前，政府讓利於民、助企發展的決心堅定。

