【東航空難】東航墜機由人保首席承保，國壽等數十險企採應急預案

《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）東方航空（００６７０）

（滬：６００１１５）一架波音７３７客機在執行昆明至廣州航班過程中，在廣西梧州墜毀。機

上人員共１３２人，其中旅客１２３人、機組９人。據悉該失事飛機由中國人保（０１３３９）

（滬：６０１３１９）首席承保，中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）產險跟單承保

中國民航聯合保險機隊航空保險。中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）產險廣東分公

司共保東航ＭＵ５７３５機身一切險及責任險。數十家保險公司就事件採取應急預案。

中國人保昨晚發布消息稱，據核查，該飛機由中國人保首席承保。事故發生後，中國人保第

一時間啟動重大事故理賠應急機制。人保財險立即成立專項領導小組和業務、理賠、支持等工作

組，第一時間與民航總局、東航進行對接，緊急趕赴現場指導開展後續工作。

中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）壽險公司和中國人壽財險公司緊急啟動東航

墜機事故應急預案，協助政府部門及有關單位開展客戶出險情況排查；同時為客戶提供ＡＰＰ或

微信自助、客服電話和當地理賠電話等多渠道報案服務，２４小時報案受理服務；另外優化特殊

案件證明材料，根據政府或政府授權機構發布的相關信息，公司主動理賠，申請人無需提供其他

證明材料。

另外，包括泰康保險、新華保險、太平人壽等數十家險企均在昨晚表示，已就東航墜機事件

採取應急預案，跟進事故理賠等事宜。（ｄｗ）

