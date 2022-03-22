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22/03/2022 10:35

【新冠肺炎】內地增本土確診及無症狀逾４５００宗，深圳復工通車

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地的新冠肺炎疫情仍然嚴重，國家衛健委公布，３月２１日
，全國新增２３３８宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５７宗；本土病例２２８１宗
，吉林仍佔最多有１９０２宗，其中長春市１４３７宗，吉林市４３８宗；廣東２５宗，其中深
圳市２３宗；上海３１宗，北京６宗。
　　新增無症狀感染者２４３２宗，其中本土２３１３宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多
有８６５宗，吉林省５６３宗，其中吉林市有５５８宗；河北２１２宗；遼寧１８３宗；廣東５
宗均在深圳市。

＊深圳解封全面復工通車＊

　　據廣東省衛健委官網最新數據，廣東省新增２５宗本土確診病例２５例，其中深圳報告２３
宗，另新增本土無症狀感染者５宗。
　　深圳市全市巴士、地鐵全面恢復運行，黨政機關、企業單位、生產經營單位等恢復工作和生
產。但福田區尚未實現「社會面動態清零」，暫未全面解封。當局通報稱，將繼續實施分區、分
級差異化疫情防控措施，以最小代價達到最大防控效果。
　　官媒《環球時報》前總編胡錫進日前刊文稱，網傳深圳一些居民對嚴厲的封控措施表達不滿
，「深圳這輪封控付出了代價，但避免了城市的疫情迅速滑向香港那樣的失控。」
　　另外，據福建泉州市新冠疫情防控情況新聞發布會通報，為篩查出潛在的傳染源，泉州市已
開展３輪大規模人群核酸檢測，今天６時啟動第４輪。２０日以來，泉州市已引入抗原檢測，作
為核酸檢測的補充手段，以實現對人群的快速篩查和分流管理。截至２２日８時，泉州全市已發
放抗原檢測試劑５７８﹒２５萬人份，接下來將繼續採購併陸續分發到市民朋友手中。（ｃａ）

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