【新冠肺炎】國家衛健委專家：內地疫情需在四條件下才可以結束

《經濟通通訊社２２日專訊》國務院聯防聯控機制２２日召開新聞發布會，國家衛生健康委

專家指出，內地疫情需在病毒趨弱、有特效藥、有有效疫苗、以及其他國家疫情減輕這四個條件

下，才可以結束。國家衛健委還表示，要保證每省至少有２－３家方艙醫院。

國家衛生健康委員疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，從理論上來說，疫情

結束有幾個方面：包括第一，病毒變異是變得愈來愈弱了，它的致病力、它的傳播力愈來愈弱，

對人的健康危害和生命威脅愈來愈小，這是最好的。第二，疫苗更加有效，不僅僅是能預防重症

和死亡，也可以防止感染了，預防重症和死亡率的能力更高。第三，有特效藥，除了現有的有效

藥物以外，可能出現了更有效的藥物，甚至是特效藥，早期就可以把病情阻斷。第四，在國際上

，其他國家的疫情也在減輕，外防輸入的壓力變小等等。



＊「全員」變「區域」檢測範圍非一成不變，可包括整個行政區域全域＊



最新第三版《指南》強調在科學研判疫情形勢基礎上，精準劃定檢測範圍，將第二

版《指南》中的「全員」修改為「區域」，區域大小由疫情防控需要決定，指導各地對劃定的區

域完成核酸檢測。針對「區域」範圍如何界定，國家衛生健康委醫政醫管局局長焦雅輝表示，核

酸檢測區域包括封控區、管控區、防範區，也可能包括整個行政區域的全域。要在科學精準的流

調以及嚴格的管控措施基礎上劃定核酸檢測的實施區域範圍，並且這個範圍不是一成不變的。



＊國家衛健委：保證每省至少有２－３家方艙醫院＊



焦雅輝還表示，現在要求各省現在根據疫情的形勢建設或者拿出建設的方案，保證每個省能

夠至少有２－３家方艙醫院。她介紹，現在全國已經建成或正在建設的方艙醫院有３３家，分布

在１２個省的１９個地市，其中建成的有２０家，在建的有１３家，床位總計３﹒５萬張。這些

方艙醫院主要是集中在吉林、山東、雲南、河北、福建、遼寧等地。從收治效果來看，這些已經

建成的方艙醫院在疫情處置過程中發揮了快速收治無症狀感染者和輕型患者的作用。同時也有效

緩解了當地醫療資源緊張以及保證正常醫療服務需求的壓力。（ｄｗ）

