【東航空難】習近平指示全力組織搜救，劉鶴王勇赴梧州指導工作

《經濟通通訊社２２日專訊》中國東航搭載１３２人的波音７３７客機２１日下午在廣西墜

毀，國家主席習近平作出指示，要求全力組織搜救，妥善處置善後，加強民航安全隱患排查。國

務院總理李克強要求，全力搜尋東航墜毀客機幸存者。國務院將委派相關領導靠前協調處理，盡

快查明事故原因。

２１日晚，國務院副總理劉鶴和國務委員王勇代表黨中央、國務院，率有關部門負責人趕赴

廣西梧州，指導東航客機墜毀事故現場救援、善後處置及事故原因調查工作。

民航局工作組亦於２１日晚抵達梧州，並迅速開展工作，指導協助當地現場救援、善後處置

等，並第一時間下發《關於加強航空安全工作的緊急通知》和《關於做好民航空防安全工作的通

知》，對全行業加強當前航空安全工作提出具體要求。



＊１０名失事客機旅客家屬正趕往梧州＊



東方航空公司客機ＭＵ５７３５墜毀事故發生後，廣西交通運輸系統立即啟動響應機制。梧

州市交通運輸局迅速調配中大巴２９輛、出租車５０輛抵達梧州西江機場接送飛機失事事件旅客

家屬及專家。截至目前，７０多名專家、３０名直升機醫護組工作人員已抵達梧州，１０名家屬

正趕往梧州，相關接送工作仍在緊張有序地開展。



＊波音公司將與東航開展合作並提供支持＊



波音公司表示，波音公司將就２１日東航一架波音７３７客機發生的空難，與東航展開合作

，並提供支持。同時，波音正與美國國家運輸安全委員會保持聯繫，技術專家也為協助中國民航

局開展調查做好了準備。

隔晚美股東方航空收跌７﹒０９％，波音跌３﹒６％。（ｊｔ）

