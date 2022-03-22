【中概焦點】拼多多上季收入增長顯著放緩，商品銷售收入挫９８％

《經濟通通訊社２２日專訊》內地電商平台拼多多公布年報，２０２１年總營收為

９３９﹒５億元（人民幣．下同），同比增長５８％；其中去年第四季收入同比增３％至

２７２﹒３億元，均遠不及２０２０年同期表現。不過，拼多多已經連續第三個季度實現盈利，

去年四季度，歸屬普通股股東的淨利潤為６６﹒２億元，創上市以來新高且超市場預期，而

２０２０年同期則為淨虧損１３﹒７６億元。全年則錄淨利潤７７﹒７億元。

拼多多美股盤前一度漲超８％，最終報收３９﹒９９美元，跌６﹒１％。

此份財報中，營收增速放緩的問題最為受到關注。報告顯示，拼多多在去年四季度總收入為

２７２﹒３億元，增長主要是由於在線營銷服務和交易服務的收入增加，抵消了商品銷售收入的

減少，但季度營收遠不及市場預期的３０１﹒２億元。和前年同期對比來看，２０２０年四季度

，拼多多營收增速為１４６％。從全年數據看，全年營收增速亦較２０２０年的９７％顯著下滑

。



＊活躍消費者增長不及預期，控制支出支撐利潤創新高＊



從活躍用戶和年成交額（ＧＭＶ）來看，用戶增長明顯放緩。２０２１年全年，拼多多

ＧＭＶ為２４４１０億元，同比增長４６％。截至２０２１年１２月３１日，公司年活躍消費者

８﹒６８７億人，不及市場預期為８﹒８３３億人，同比增長１０％，單季新增約１４０萬，單

季淨增用戶數量創上市以來最低。

在財報中，拼多多財務副總裁劉軍承認收入增長放緩是由於用戶增長波動。數據顯示，去年

四季度，拼多多商品銷售收入為８１７０萬元，較２０２０年同期的５３﹒５８億元下挫達

９８％。

同時劉軍也解釋了拼多多四季度淨利潤創新高的原因，主要歸因於適應增長放緩而更加控制

的支出，以及一家服務提供商提供的一次性回扣。（ｗｌ）

