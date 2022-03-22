【債務風險】資本大鱷欠債走佬？寶能反駁法院公告披露姚振華行蹤

《經濟通通訊社２２日專訊》去年下半年以來，資本大鱷「寶能系」旗下財富產品出現大面

積違約，債權人上門「逼宮」的情形多次發生。自去年１０月起，多間內媒報道寶能系實際控制

人姚振華正放售包括寶能集團深圳總部等，擬回籠千億元（人民幣．下同）資產，但出售情況此

後再未見諸報端。直至日前，廣州市中級人民法院於３月１７日發布的一份送達公告，再將寶能

系拉入公眾視線，皆因公告稱：寶能集團董事長姚振華下落不明。

該公告涉及廣州銀行股份有限公司開發區支行與廣州寶時物流有限公司、姚振華、深圳市寶

能投資集團有限公司、深圳市鉅盛華股份有限公司金融借款合同糾紛一案。公告提到，「因你（

姚振華）下落不明，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第九十五條的規定，向你公告送達

（２０２１） 粵０１民初１７５０號民事起訴狀副本、證據材料、應訴通知書、舉證通知書、

告知合議庭成員通知書、裁判文書上網須知、廉政監督卡。」

資本大鱷欠債走佬？正當投資者一頭霧水時，中國寶能官方微信回應事件，稱上述相關信息

有誤，公司已與法院方面溝通協調，近期相關公告會撤回。集團更稱，３月２１日，在深圳疫情

解封的第一天，董事長姚振華走進寶能汽車深圳工廠進行工作檢查，全面了解深圳工廠生產復工

運行情況，並與在場的寶能汽車集團高管和深圳工廠的管理干部作深入交流，就寶能汽車深圳工

廠２０２２年的重點工作做全面督導。

事實上，寶能集團過去為了去金融、地產化，在汽車領域實施巨額投入，反而令自己再次陷

入危機。據媒體保守估計，集團至少已投入５００億元用於造車，另外還涉足生鮮電商和手機業

務，隨之而來的是近２０００億元有息負債。（ｗｌ）

