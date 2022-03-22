【東航空難】民航局要求從飛機保養維修等多個方面排查安全隱患

《經濟通通訊社２２日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）一架波音

７３７客機２１日在執行昆明至廣州航班過程中，在廣西梧州墜毀，事故打破了中國民航十多年

無空難的紀錄。目前救援工作仍在進行，但機上１３２名旅客及機組人員生還機會渺茫。中國民

航局最新表示，接到客機事故報告後，即下發《關於加強航空安全工作的緊急通知》和《關於做

好民航空防安全工作的通知》，對全行業加強當前航空安全工作提出具體要求。

民航局要求，切實加強民航領域安全隱患排查，舉一反三，從飛機保養維修情況、飛行天氣

情況、人員資質、操作技能、空防安全等方面，立即、全面排查隱患。務實推動安全生產專項整

治三年行動，採取有力措施加強民航安全管理。空管部門要加強氣像預報和現場天氣變化的及時

通報，配合機組把好天氣關，遇有危險天氣、邊緣天氣，要及時預警，協助機組做好處置等。

東航目前已經停飛所有涉事的７３７－８００執飛航班的飛機，但事故具體原因有待巡回黑

匣子後才能確認。此外，網上有自媒體稱，東航在上百億巨虧壓力下嚴控維修費用、壓降成本，

將此次墜機事件歸結於東航減少飛機維修費用。但東航方面否認。（ｗｌ）

