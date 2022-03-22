【聚焦人幣】人行在港發行５０億人幣六個月期央票，超購逾３倍

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行表示，今日在香港成功發行了５０億元（人民幣．下

同） ６個月期央行票據，中標利率為２﹒６％。此次發行投標總量超過２２０億元，約為發行

量的４﹒４倍，表明人民幣資產對境外投資者有較強吸引力，也反映了全球投資者對中國經濟的

信心。（ｗｌ）

