【聚焦人幣】人行在港發行５０億人幣六個月期央票，超購逾３倍

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行表示，今日在香港成功發行了５０億元（人民幣．下
同） ６個月期央行票據，中標利率為２﹒６％。此次發行投標總量超過２２０億元，約為發行
量的４﹒４倍，表明人民幣資產對境外投資者有較強吸引力，也反映了全球投資者對中國經濟的
信心。（ｗｌ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|FOCUS22/03/2022
【FOCUS】美啟非常規緊縮 內房震源考驗維穩
|財經熱話22/03/2022
煤氣績差兼停派紅股 大行狠狠踩股價插一成半
|大行報告22/03/2022
【大行炒D乜】煤氣績曳兼停派紅股 大行紛降評級削目標 最熊摩通睇$8.5
|開市Good Morning22/03/2022
黃瑋傑料煤氣9.7元或有支持 強調短線博反彈值博率低
|市場動向22/03/2022
中國口腔龍頭瑞爾集團今日在港上市 為實現高質量發展增添內生動力
|市場動向22/03/2022
Ferretti赴港上市：全球豪華遊艇行業領導者 中國知名重工企業為控股股東
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰