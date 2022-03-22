【ＦＯＣＵＳ】美啟非常規緊縮，內房震源考驗維穩

【ＦＯＣＵＳ】原油、小麥、鋼鐵、化肥……百物騰貴，聯儲主席鮑威爾周一（２１日）再
暗示，５月會議或加息５０基點，鷹派言論刺激２年期美債收益率突破２％，為２０１９年以來
首次。隨著掉期市場顯示到１２月時利率將達２﹒２５％，內房離岸債券違約愈演愈烈，而近日
恒大系集體停牌、羅兵咸永道辭任融信中國核數師、世茂等延遲公布經審核年度業績，皆預示房
地產仍是巨大震源，勿低估當局維穩決心。
＊鮑叔暗示無懼加息限制經濟增長＊
美國通脹攀至４０年高位，歐元區更是刷新歷史紀錄，但最壞情況恐仍未至。部份歐盟成員
國考慮制裁俄羅斯石油，布油期貨急升一成再次逼近１２０美元；「歐洲糧倉」烏克蘭戰雲密布
，以及美國中西部農業州嚴重乾旱威脅冬小麥收成，徘徊１４年高位的小麥價格未來易升難跌；
同樣暴升至紀錄高位的，還有歐洲鋼鐵和化肥價格。
既然如此，鮑威爾何解一周前開啟貨幣正常化大幕時，不直接加息５０基點？他在出席全美
商業經濟協會（ＮＡＢＥ）會議發表題為「恢復價格穩定」講話時暗示，通脹挑戰一周前還沒有
這麼明顯（ｌｅｓｓ ｖｉｓｉｂｌｅ）。他誓言，「如果我們確定需要以非常規的力度來緊縮
貨幣政策，即使利率要超過中性水平並達到限制經濟增長的程度，我們也會這麼做。」
此番鷹派表態，刺激２年期美債收益率突破２％，為２０１９年以來首次；５年及３０年美
債收益率息差同跌穿２０基點，為２００７年以來最低。
＊恒大重組待揭盅，違約蔓延不絕＊
隨著掉期市場顯示到１２月時隱含利率高達２﹒２５％，年初至今錄５０﹒４億美元離岸債
務違約的內房開發商，未來還債壓力勢百上加斤。
就在周一，恒大系三大股票集體於開市前停牌，消息指重組框架最快今晚揭盅。負債累累的
恒大有望劫後重生，周三（２３日）到期的２０﹒２５億美元債或柳暗花明，但其他深陷泥潭的
內房卻前途未卜。融信中國（０３３０１）、融創中國（０１９１８）、世茂（００８７３）等
齊預告延遲發布經審核的全年業績，而繼陽光城（深：０００６７１）上周末５０﹒３億元境內
債務違約後，祥生控股（０２５９９）最新宣布２０２３年到期的２億美元優先票據未能付息。
聯儲激進加息來勢洶洶，美股、中房誰能挺過此輪緊縮風暴？大摩首席美國股票策略師
Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ就指，美股上周的反彈不過是凶險熊市中賣出和增加防防禦的好
機會。至於中房，看看央媽旗下《金融時報》的判斷，「預計今年年中樓市有望止跌，房地產行
業將走出『銷量放緩、房價下跌、投資下滑』的階段」，Ａ股地產指數早市再先升為敬。
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