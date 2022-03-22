《匯市縱橫－蕭啟洪》「天降異象」時必有大事發生？

《匯市縱橫》你有感覺到嗎？向來罕見地殼運動的廣東竟在上周發生地震，連香港都感覺到

震動，出現持續數秒至十秒的震動，不少市民從睡夢中驚醒，當目睹家中物件自行移動時，還以

為遇見到某些超自然現象，或自感身體不適，出現眩暈、幻覺和心悸等神經失調的症狀。由於香

港過去較少出現明顯震動，對於突如其來的「天降異象」，未知是否災難來前的警示呢？



自古以來，人們就認為地震根本不是一種很常見的自然災害，而是把它當做一種相當不吉利

的象徵。因此，在古代的時候只要是發生了地震，當朝皇帝首先就會去做３件事，第一就是祭天

，因為古代人比較迷信，出現這麼大的災害均相信這是來自上天的懲罰，所以皇帝第一件事要做

的就是趕緊祭天，以此來祈求得蒼天的庇佑，進而維護皇帝的統治不變。第二就是大赦天下，因

為出現地震，皇帝總覺得就是因為自己的某些行為導致了上天的不滿，所以就以此來向上天認錯

，但是既然是認錯就要付諸行動，所以皇帝就以大赦天下這件事來彰顯自己的悔過之心。第三便

是賑災，可視為一種功德之行，都會得到福報，以此來更得人心。這時候朝廷就會根據受災地區

的人人口多少來進行撥發錢財。真湊巧，近日香港政府亦決定重開髮型屋，以及再推保就業計劃

，以支援受第五波疫情直接或間接影響的行業，確實是惠民的政策。



大家都知道地震其實是地球上的的一種自然災害，人類根本無法左右，地震因為其本身的威

力和聲勢都是十分浩大，而且經常都是伴隨著死亡，所以普羅大眾感到恐懼是可以理解的。據香

港天文台的估算，是次地震屬於４﹒１級的震感，對於很多居住在活躍地震帶的人而言真是小菜

一碟，有如日常，但對於香港就另當別論了。這麼一震，除喚醒了大家所住居所對抵禦地震的保

護性外，還需自我警惕一下，當自己面對天然災害時，我們應如何保護自己及家人的安全。假如

香港真的地震了，作為一家之主的我，首先應保持冷靜並尋找家中結實牢固的物件下面躲避，可

減少地震可能造成的人員傷亡。但如果我是一位老闆，我會讓公司的全體員工按照既定的疏散方

式，或容許所有人都放一日假期，盡量留在安全地方暫避。雖然留在家中並不代表會變得安全些

，缺乏避災意識，還是會死傷慘重。在生活中，我們要理性看待地震突發性事件，以良好的心態

應對危機。因為在所有擔憂都無濟於事的時候，坦然面對不失為最佳的選擇。



其實香港不處於地震帶，發生大地震的機率仍然十分低，所以大家又不用太擔心。翻查資料

，自１９７９年來，本港境內的震央只得４次紀錄，最強一次是２０１３年２月２２日的廣東河

源４﹒８級地震。況且，地震當天是發生在淩晨時分，即使你沒察覺到也不足為奇，但同樣感到

「地震」的相信還有一眾股民。在香港人眼中，股災可能比地震還可怕。近期港股受到多重負面

因素夾擊，俄烏戰事蔓延，中概股再面臨退市危機，加上內地疫情再度升溫，以及監管未言結束

等，恒指出現大地震，尤其是科網股的跌幅就最驚人，並拖累恒指瀉逾千點，令恒指回到６年前

的１８０００點水準，市場出現恐慌性情緒，令到不少股民都要斬倉避險。但事隔不足一周，港

股獲得大幅反撲，並重上２１０００點關口，也許是受惠於國務院副總理劉鶴言辭大幅提振投資

者的信心，加上俄烏和談有望取得進展，亦略為紓緩了市場的緊張情緒。然而，筆者在想，無論

是通貨膨脹或地緣政治風險，美國才是地震中央，應該是美股下跌，但美股近期跌幅並不多，反

而港股的疲弱表現又是否意味市場有點過度悲觀的反應呢？



回顧上周美聯儲會議，Ｆｅｄ一如預期在３月會議宣布加息２５個基點，至０﹒５０厘。不

過，在最新點陣圖顯示，今年預計將會升息７次，並會把聯邦基金利率調升至１﹒９％，而明年

底委員的中位數則上調至２﹒７５－３％，相比長期利率被下調至２﹒４％，出現罕見的倒掛現

象（２０２３－２０２４年利率較長期利率高）。這反映聯儲局對通脹的鷹派態度，意味著當局

將會採取更著眼於「控制通膨」的手段。近日美匯指數過去４日的跌勢結束，由兩個星期最低回

升。美債方面，１０年期美國國債收益率上升４個基點至２﹒１９％，而２年期美國國債收益率

上升１０個基點至１﹒９５％。有分析認為，由於市場環球流動性將隨著歐、美央行收水而顯著

減少，資金成本上漲似是無法避免。就筆者而言，即使當局短期內持續加息或於５月開始縮表的

計劃，都不太會影響短期美元的流動性，但對風險資產價格的影響則會趨於波動。故此，接下來

股市的餘震和震盪級數亦可能會持續加劇，投資者還是要不時造好「防震」的準備，及管好自己

的風險，以減少另一次「天降異象」時的損失吧！



＊本周策略＊



澳元：前周建議於０﹒７２００買入澳元兌美元已於０﹒７４００平倉，獲利２００點子。

。

歐元：上周建議候高於１﹒１０８０沽出歐元兌美元已成交，更新目標１﹒０９００，止蝕

１﹒１１８０。

離岸人民幣：本周建議候高於６﹒４０００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒３２００，止

蝕６﹒４５００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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