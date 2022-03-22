《珠玉之論－陳鳳珠》內房基本面或逐步回穩

《珠玉之論》港股急升後出現獲利回吐壓力，恒指未能企穩２０天線２１５００點水平，內

地的３月份１年期及５年期貸款市場報價利率維持不變，或反映貸款利率已處於低水平，因此市

場需要觀望人行會否進一步放寬貨幣政策。倘若短期未有太多刺激措施出台，料恒指將於

２０５００點至２１５００點之間上落。



早前財政部指今年內地不具備擴大房地產稅試點城市的條件，相信有助穩定內房走勢。而近

日內地樓價已顯著回穩，２月份７０大中城市新建商品住宅價格按年升幅只有２％，為６年來最

小，而按月則持平，反映內地樓價同比及環比走勢均趨向穩定。國統局指出２月份７０大中城市

中一線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格按月錄得上漲，二、三線城市的新建商品住宅及二

手住宅銷售價格按月持平或下降，而一、二線城市商品住宅銷售價格按年漲幅回落或持平，至於

三線城市則同比錄得下降。



其實，２月份內地春節假期導致樓市交投減少，但３月份內地部分城市因疫情封城，亦可能

影響整體成交，因此３月份內地房價升幅或會繼續收窄，甚至出現下跌。不過，由於內地樓價走

勢顯著回穩，相信未來各地城市有望放寬樓市調控措施，以支持樓市銷情，當中以一線城市的剛

性需求較強，房價或會率先企穩。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者並沒有持有上述股票



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