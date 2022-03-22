《股壇解碼－戴名》美聯儲鷹派盡顯，中海油（８８３）高處不勝寒

《股壇解碼》上星期美國聯儲局宣布加息０﹒２５％，雖然一如市場預期，會後聲明強調今

年將再加息６次，贊成加息方案投票以８：１通過，投資者要留意當中聖路易斯聯邦儲備銀行行

長Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ雖然投反對票，但他並不反對加息，投反對票只是認為加息應該

在０﹒５％而不是０﹒２５％。從數據面看，美國的工業生產指數和零售銷售高於預期，反映經

濟風向的新屋動工亦輕微高於市場預期，加上美匯指數重回９８以上，這些都支持美股持續向上

，美國監管機構就上市中概公司的審計底稿問題與中方談判無果，最大分歧在美方要求全面呈交

審計底稿，但中方只允許有條件地公開，如果中美雙方達不到共識，相信未來兩年將出現大量中

概股退市而令市場上的游資增加，變相更有利美股走向，維持道指在今年第二季創新高的預測。



＊兔死狐悲＊



俄羅斯聲稱已償還上億的美元債券，但據國外媒體報道相關的債權人並沒有收到款項，假設

俄羅斯出現債務違約，０８年歐債危機模式將再度出現，但影響可能比當年更甚，當年的歐債主

要在發達國家間流通，但俄羅斯債券主要在發展中國家之間流通，由於經濟基礎不如發達國家，

當俄羅斯出現債務違約，這些國家的經濟將引發骨牌效應，繼而影響供應鏈當中的低端產業，加

上近年中國的低端製造業陸續被轉移到其他發展中國家，在連鎖反應下將加劇發達國家的輸入式

通脹，很有可能將引起一輪新興市場的金融風暴。



＊吉凶未卜＊



人行和四部委再次發聲加大反壟斷和不恰當競爭監管力度，微信支付更有可能面臨天價罰款

，加上市場傳聞騰訊（００７００）將要步阿里巴巴（０９９８８）同系螞蟻集團後塵，需要成

立金融控股公司將金融業務納入其下，並且接受和傳統銀行一樣的監管，假如消息屬實將成為騰

訊股價的負面因素，主要是打破了市場對微信支付短期內上市的憧憬。今周深圳和東莞將會解封

，停擺期間的經濟損失不知道要多久才能恢復過來，在經濟數據持續疲約的情況下，人行短期內

將會再次降準，但降準已經不是救市的靈丹妙藥。



＊見好即收＊



上周五（１８日）恒指受中美元首會談影響而出現戲劇性走勢，在會談結束後大市即時轉強

，而且升勢有餘未盡，即月期權未平倉合約購沽比例上升至４８：５２，上周牛熊證街貨比例下

跌至４４：５６水平，重倉位在２２０００點至２２１００點之間，最多新增位置在２２３００

點至２２４００點，參考上周五晚上夜期表現，相信這批熊證在本周初將被回收，由於大市升勢

獲大成交支持，相信持貨者並未沽貨套利，恒指短線反彈位２３７６９點，支持位在２１１３９

點。投資者可以趁機沽貨獲利。上星期點評的奈茶的雪（０２１５０）最低見３﹒６５後反彈至

上周五收市的４﹒７３，相信這一波反彈已到尾聲，投資者不宜過分憧憬。



＊股票簡評＊



中國海洋石油（００８８３）主要從事中國海上原油和天然氣的勘探開採、生產和銷售，集

團作為中國最大的海上原油和天然氣生產商，擁有四個國內主要的產油區，分別為渤海灣、東海

、南海西部和南海東部，集團同時還在非洲和澳大利亞等地區擁有部分上游產業，亦為全球最大

的獨立油氣勘探和生產集團之一。集團今年的股價在月初受油價急升所帶動而創兩年高位

１０﹒９８，但參考油價因素的話，去年油價最低約５２美元一桶到本月初高位的１０５美元一

桶，一倍的油價升幅卻沒有換來股價的同步增幅，其實這情況在很多香港上市的國內企業非常普

遍，中國移動（００９４１）、招商銀行（０３９６８）和思摩爾國際（０６９６９）就是最佳

例子，這些公司業績增長不錯，派息也可以接受，但股價偏偏不上不落，投資者不要因烏克蘭事

件而過分預期油價會有大幅上升空間，ＯＰＥＣ的取向也是左右油價的一個重大不明朗因素，加

上俄羅斯盟友委內瑞拉會否為了提高市場佔有率而提升產油量也是未知之數，最後一點是特朗普

時代美國已經有石油輸入國轉變為石油輸出國，假若拜登政府放棄綠色能源而重新採用特朗普時

期的頁岩油政策，眾多的不確定因素都有可能將油價這輪的升幅化為烏有，最近的每日沽空比率

偏高加上國內機構投資者有退場動作，合理買入價在６﹒３元附近。

《資深市場人士 戴名》



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