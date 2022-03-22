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22/03/2022 09:24

【新冠肺炎】陳肇始：放寬防疫不能太快，條件合適時再研全民強檢

　　《經濟通通訊社２２日專訊》食物及衞生局局長陳肇始在電台節目表示，本港整體新冠疫情
已經過了早段爆發期，目前趨勢一直向下，若無逆轉或反彈，可以分３階段逐步有條件放寬防疫
限制，但不能一刀切放寬，強調路線圖上的放寬，需要通盤考慮不同因素，例如確診數字、污水
檢驗結果、整體接種率和醫管局收治能力等，是否能夠達到減感染、重症、死亡的目標，強調不
會有硬指標。　
　　至於何時可放寬非香港居民來港的檢疫安排，即如果一直檢測陰性，最快可減至７日便可離
開檢疫酒店，陳肇始指，新安排首階段會先適用於香港居民，任何放寬措施需要一路調整及監察
情況及考慮人流，因為任何調整都有一定風險，要令風險可控及不會拖垮本港的醫療系統。

＊本周內重新透過安心出行發強檢公告＊

　　陳肇始強調，現時防疫抗疫的急務，是將資源集中於減少感染、減少重症及減少死亡，因此
暫緩全民強制檢測的計劃，至於在甚麼情況下才需要推行全民檢測，她表示，當局會繼續分析及
研判疫情，如果時機合適、條件適合，會再作出考慮。
　　被問到此舉是否難以與內地通關時，陳肇始稱，並無放棄恢復正常出行，防疫工作有與內地
聯繫，亦得到內地支援。她又預告將於本周內重新發出強制檢測公告，並會以安心出行程式發出
通知。（ｈｙ）

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