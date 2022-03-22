【新冠肺炎】彩麗樓等五廈完成圍封強檢，共發現１６４宗初陽個案

《經濟通通訊社２２日專訊》政府公布，五幢大廈完成圍封強檢，合共發現１６４宗初陽個

案。其中，上水彩園邨彩麗樓發現９６宗初步陽性檢測個案和３８宗檢測結果為不確定的個案，

葵涌葵盛東邨盛逸樓發現４４宗初步陽性檢測個案，而觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓亦有

２４宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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