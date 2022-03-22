【新冠肺炎】陳智思否認行會逼宮，入境防疫鬆綁是與本地標準看齊

《經濟通通訊社２２日專訊》政圈流傳特首林鄭月娥昨天宣布取消九國禁飛令前，行政會議

召集人陳智思代表約半數行會非官守議員陳情，表示不滿有關「熔斷機制」及嚴格隔離措施。陳

智思今早在電台節目表示，商界並非要求降低防疫門檻，只是希望入境人士與本地居民的檢疫標

準看齊，他一直有向特首表達商界的關注，但強調並非有報章所指的「逼宮」。

他指，現時染疫港人都可在家隔離，反問抵港人士為何要檢疫１４日，認為如果不調整政策

，會失去科學理據。



＊短期內不推全民強檢＊



他提到全民檢測在短期內一定做不到，又揚言政府當初將之納入計劃，其中一部分原因是

有「政治壓力」。他指，檢測安排至今仍有很多技術問題未解決，強調本港情況不能與深圳相比

，林鄭早已認為難以實行全民檢測，但後來太多聲音要求推行，有市民認為是恢復通關的途徑，

對特首構成政治壓力。

至於特首選舉能否在５月進行，他表示，現時疫情仍處於高峰期，但距離選舉日已經不遠，

相信中央一定有考量不同的方案，他亦期望選舉如期舉行，以及按計劃在７月１日換屆，但具體

情況仍要視乎未來幾星期的發展再決定。（ｃｌ）

