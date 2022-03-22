【新冠肺炎】檢疫酒店爆滿阻外傭抵港，僱傭公會料８月情況才改善

《經濟通通訊社２２日專訊》香港僱傭公會主席陳東風表示，政府４月１日起取消「禁飛令
」及放寬入境限制後，相信持有工作簽證的外傭，也可登機抵港，惟因現時所有價格較低的檢疫
酒店都已全數爆滿，加上會有很多留學生回港放暑假，相信未來數月將一房難求，預計最快要到
８月情況才會改善。他建議政府將部分用作社區隔離設施的酒店，改回做指定檢疫酒店，或邀請
更多酒店轉為檢疫酒店。（ｃｌ）
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