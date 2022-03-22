【企業盈警】叙福樓（０１９７８）料去年純利跌３６％

《經濟通通訊社２２日專訊》叙福樓（０１９７８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年跌約３６％。
該集團指，純利下跌主因政府補助以及來自租賃修訂淨收益減少，其抵銷去年度物業、廠房
及設備以及使用權資產減值撥備的減少。撇除有關項目，去年度核心除稅前溢利升約２﹒２倍。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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