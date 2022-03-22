【東航空難】東方航空確認一架波音７３７客機失事，機上１３２人

《經濟通通訊社２２日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，昨日下

屬雲南有限公司一架波音７３７客機在執行昆明－廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前

，已確認該飛機失事。機上人員共１３２人，其中旅客１２３人、機組９人。

該集團指，飛機失事後，立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，並已開通家屬應急援助

專線，而飛機失事原因還在調查中，該集團將積極配合相關調查。（ｗｈ）

