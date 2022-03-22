《經濟通通訊社２２日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，昨日下
屬雲南有限公司一架波音７３７客機在執行昆明－廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前
，已確認該飛機失事。機上人員共１３２人，其中旅客１２３人、機組９人。
該集團指，飛機失事後，立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，並已開通家屬應急援助
專線，而飛機失事原因還在調查中，該集團將積極配合相關調查。（ｗｈ）
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22/03/2022 08:11
【東航空難】東方航空確認一架波音７３７客機失事，機上１３２人
《經濟通通訊社２２日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，昨日下
屬雲南有限公司一架波音７３７客機在執行昆明－廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前
，已確認該飛機失事。機上人員共１３２人，其中旅客１２３人、機組９人。
該集團指，飛機失事後，立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，並已開通家屬應急援助
專線，而飛機失事原因還在調查中，該集團將積極配合相關調查。（ｗｈ）
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