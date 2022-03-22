【企業盈警】鼎石資本（８０４）料去年虧損降至４９０萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》鼎石資本（００８０４）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度淨虧損約４９０萬元，比２０２０年度淨虧損１８８０萬元有所收窄。
該集團指，虧損主因去年度確認證券抵押借貸服務貿易應收款項及應收貸款減值虧損約
１２５０萬元，較２０２０年度相關虧損減少約６０﹒１％。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
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