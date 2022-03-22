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即市新聞

22/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指好友劍指２３３８７

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏淡和顯著向淡。恒指期貨於本周一（２１日）高見２１９８５後，走勢轉為反覆偏軟。小時圖
上清楚顯示，好友成功於２１０７１前守關，前跌浪低位２０９１５支持未算正式受到考驗。由
於昨天（２２日）午市早段市況進一步反彈，筆者立即於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內發放即市錦囊，
更改超短線首選數浪方式。原本假設了（ａ）浪或（１）浪已於２１９８５告終，但由於當時價
位已升抵２１７３１，高於０﹒６１８倍量度升幅目標２１６３８，且從２１０７１起反彈的時
間過長，形勢已經出現改變。
　　２１９８５很大機會只為（ａ）－３浪或（１）－３浪頂，２１０７１為（ａ）－４浪或
（１）－４浪頂，而其後運行的（ａ）－５浪或（１）－５浪的終點將多高於２１９８５。量度
升幅目標方面，為２１０７１＋（２１９８５－１８２３７）ｘ０﹒６１８＝２３３８７，料有
淡友大戶努力守關，短線投機者宜先作退守。其後市況果然進一步揚升，恒生期貨於收市前曾高
見２１９６３，證明筆者的即市錦囊來得非常及時。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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