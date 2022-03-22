《運籌帷幄－梁業豪》恒指好友劍指２３３８７

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏淡和顯著向淡。恒指期貨於本周一（２１日）高見２１９８５後，走勢轉為反覆偏軟。小時圖

上清楚顯示，好友成功於２１０７１前守關，前跌浪低位２０９１５支持未算正式受到考驗。由

於昨天（２２日）午市早段市況進一步反彈，筆者立即於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內發放即市錦囊，

更改超短線首選數浪方式。原本假設了（ａ）浪或（１）浪已於２１９８５告終，但由於當時價

位已升抵２１７３１，高於０﹒６１８倍量度升幅目標２１６３８，且從２１０７１起反彈的時

間過長，形勢已經出現改變。

２１９８５很大機會只為（ａ）－３浪或（１）－３浪頂，２１０７１為（ａ）－４浪或

（１）－４浪頂，而其後運行的（ａ）－５浪或（１）－５浪的終點將多高於２１９８５。量度

升幅目標方面，為２１０７１＋（２１９８５－１８２３７）ｘ０﹒６１８＝２３３８７，料有

淡友大戶努力守關，短線投機者宜先作退守。其後市況果然進一步揚升，恒生期貨於收市前曾高

見２１９６３，證明筆者的即市錦囊來得非常及時。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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