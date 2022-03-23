《專家之言－何志銘》英美央行議息符預期，惟市場仍受困多個因素

《專家之言》昨（２２日）恒指高開９７點後，升幅隨即擴大，曾升過６８４點，指數見

２１９０６點，尾市仍保持強勢只稍為回順，主板股票的升跌比率為３０比１２，上升股份

１２７４隻，恒指成分股５７隻股份上升，下跌股份９隻，升跌比率為８６比１４，全日升

６６７點或３﹒１５％，收２１８８９點，國指升２９４點或４﹒０６％，收７５３８點，恒生

科技指數升２３７點或５﹒３７％，收４６５３點。大市全日成交總額１４０３﹒１６億元。滬

、深港通南下交易分別淨流入１５﹒０２億及１２億元人民幣。

美、英兩大央行於上周議息，大家齊齊加息０﹒２５厘，亦符合市場預期。英倫銀行議息聲

明稍「鴿」，數據方面，美國公布２月新屋銷售，料由８０萬升至８１萬，月率料由下滑

４﹒５％，改善至升１﹒３％。歐元區公布３月消費者信心指數，料由負８﹒８，進一步退至負

１２﹒９。英國公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒１％，改善至升０﹒６％，年率升

幅料由５﹒５％擴大至６％，２月核心消費者物價指數年率升幅料由４﹒４％擴大至５％。英國

公布１月房價指數，年率升幅料由１０﹒８％收窄至１０﹒３％。至於業績方面，騰訊中移動等

公布業績，為市場另一焦點所在。



＊料美儲局無法有效遏通脹，俄烏衝突仍不容輕視＊



疫情仍未有改善，數字仍令人擔心，美通脹高企不下，美國已正式進入加息周期，惟預期美

聯儲局仍無法有效遏止通脹升勢，即意味在未來一兩年間，美國仍會出現實質負利率和通脹持續

高企，加息壓力將大增，對投資市場不利，另外，美國１０年期國債孳息率亦升穿２﹒２厘水平

。俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突已持續接近一個月，未見止息，情況不容輕視。《獨立股評人 何

志銘》



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