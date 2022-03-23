《盤後部署》恒指裂口頂前見阻力，向下支持位先看２１５００

《經濟通通訊社２３日專訊》恒指維持穩定升勢，繼續由科技股撐起大市。小米

（０１８１０）去年經調整利潤增加近七成勝預期，同時宣布斥資最高總額１００億元，不定期

於公開市場回購股份，刺激股今早最多曾升逾９％，收報１４﹒７８元，升４﹒０８％。科技股

普遍造好，因內地監管機構已要求阿里巴巴、百度和京東在內的部分中概股公司為增加審計披露

做準備，以滿足美國監管機構，科技股全日買力強勁；全日阿里（０９９８８）升６﹒７２％，

收報１１７﹒６元；百度（０９８８８）升３﹒４３％，收報１５３﹒８元。

此外，藥明生物（０２２６９）公布去年純利大升約１倍，在憧憬中美監管鬆綁下支撐強勁

，午後更擴大升幅至最多超過１５％，最終全日升１１﹒９１％為全日最佳表現藍籌，報

６５﹒３元。

另外，恒大（０３３３３）聯同財務顧問昨晚（２２日）召開投資者電話會議，恒大執行董

事肖恩在電話會議稱，希望可在今年７月底前提出債務重組方案。恒大系維持停牌下，內房股因

恒大未如傳聞所指在會議上公布重組方案，股價較為受壓；潤地（０１１０９）跌１﹒４７％，

報３６﹒７５元；融創（０１９１８）跌３﹒２３％，報６元；中海外（００６８８）轉升

１﹒９１％，報２４元。

上午恒指曾升超過５００點，騰訊（００７００）收市後公布全年業績，騰訊午後升幅收窄

，更一度轉跌，連帶恒指跟隨收窄升幅，最終騰訊全日微升０﹒２６％，報３８９元。

恒指全日收報２２１５４，升２６４點或升１﹒２１％，主板成交１７７３﹒３７億元。國

企指數報７６３５，升９６點或升１﹒２８％。恒生科技指數報４７４９，升９５點或升

２﹒０５％。

Ａ股收高；上證綜合指數報３２７１，升１１點或升０﹒３４％，成交４０５４﹒２２億元

人民幣；深證成份指數報１２４０８，升８９點或升０﹒７３％，成交５３７３﹒９５億元人民

幣。



＊恒指若受騰訊業績拖累，支持先看２１５００＊



恒指反彈３０００點以來，走勢緩慢向上，今日觸及２２５００裂口頂後稍見阻力，故午後

升幅收窄亦屬正常。現時大市去向將受騰訊業績主導，觀乎上次騰訊業績，公布以京東

（０９６１８）股份代息後，引發大市波動。若騰訊業績未似預期拖累大市，現時支持位可先參

考廿天線２１４００至２１５００點。據《經濟通ＨＶ２報價機》顯示，今日大市淨流入

８４﹒１９億元，但較上日減少６９﹒５２億元。大戶主動買沽比率為５４比４６，而上日為

６１比３９，反映２２５００前的阻力頗大。

騰訊午後升幅收窄，最後僅升１元，而騰訊今日的大戶主動買率只有５２％，較上日的

６１％大幅減少，資金淨流入亦較上日減少逾６％至約１０億元，宜密切留意騰訊業績表現。

（ｈｃ）

