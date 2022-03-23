【俄烏開戰】俄羅斯總統普京計劃參加１０月印尼Ｇ２０峰會

《經濟通通訊社２３日專訊》據外電報道，俄羅斯駐印尼大使沃羅比耶娃今日表示，俄總統
普京計劃參加１０月在巴峇島舉行的２０國集團（Ｇ２０）峰會。
據報道，中國政府正遊說印尼政府，在峰會議程中排除烏克蘭議題。中國外交部發言人趙立
堅周二表示，Ｇ２０不是討論烏克蘭等政治安全問題的合適場所。
此外，馬來西亞和越南政府達成一致意見，在俄烏戰爭問題上繼續保持中立，不支持對俄羅
斯制裁。（ｊｆ）
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