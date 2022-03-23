《台股攻略－黃振宇》電子及金融股回勇，台股在１７７００點關口

《台股攻略》美股上漲，台股今日（２３日）站上１７７００點關口，加權指數以

１７５８２點開市，大市不受花東地震影響，電子股、金融股回勇，指數最終升１７１﹒６６點

，收１７７３１﹒３７點，成交金額為２８７７﹒７５億元（新台幣．下同），三大法人合共淨

買入１５０﹒７億元。

電子權值股權方面，台積電收５９０元，升１﹒２％，市值回升至１５﹒３兆元；鴻海收

１０５﹒５元，升１﹒４％、矽力－ＫＹ收３４７０元，升１﹒８％，聯詠升２﹒４％、聯電升

０﹒６％，聯發科、國巨均升０﹒２％。ＩＣ設計股獲資金追捧，安國、佑華、凌通漲停，新唐

、類比科升逾７％，九暘、創意、普誠升５％－７％。美聯儲局不排除５月再度加息０﹒５％，

令市場憧憬為金融股增添上升空間，上市金融類股指數亦升近２％，再創１９９７年８月以來新

高，其中王道銀行漲停，高雄銀、臺企銀、聯邦銀等上漲３％－４％，富邦金、國泰金、兆豐金

、永豐金、中信金、新光金、合庫金等均升１％－３％。ＣＭＯＳ影像感測器（ＣＩＳ）封測廠

的同欣電車用ＣＩＳ客戶需求超預期，集團將額外再擴充兩成產能，同時獲市場看好其全年收入

將創新高，消息令其股價升近７％。埃及官方昨日（２２日）最新公布，將再調高船隻通行蘇彝

士運河費用，市場料該費用成本將轉價貨主，進而反映在第二季運價中，貨運三雄的陽明、長榮

、萬海均升０﹒３％－０﹒８％。

俄烏談判的進展持續影響市場，惟影響逐漸遞減，若兩國最終能達成共識，台股將可維持升

勢，建議投資者可留意法人動向及注意受惠加息的金融股份

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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