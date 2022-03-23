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即市新聞

23/03/2022 11:38

《窩輪豪情－梁業豪》指數牛證止賺位需逐步上移

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源
業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為阿里巴
巴（０９９８８）、小米（０１８１０）與中國移動（００９４１），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選海螺創業（００５８６）、中華煤氣（００００３）與恒安國際（０１０４４）。
　　三大指數的期貨、期權估計結算價（ＥＡＳ）均仍在上升中，指數亦企穩於其上，代表全日
低位已見的機會很大，相信（ｂ）浪或（２）浪調整不會於今天（２３日）內展開，淡友應留待
於明天（２４日）或後天（２５日）才發動反攻。恒指合理值現為２２４２６，首個即市重要阻
力位則為２２４７８。若出現新利好消息，投機者可看第二個即市重要阻力位２２７３１。現時
大市的上升動力依然足夠，卻嫌於步伐上跟不上美股。短線投機者若持有指數牛證，應開始對止
賺位逐步上移，保障既得利潤。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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