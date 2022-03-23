【虛幣世界】比特幣重返４３０００水平，其他加密貨幣跟漲

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚加密貨幣普遍跟隨美股上揚，雖然美聯儲主席鮑威爾發表

鷹派言論，但投資者普遍持觀望狀態，其中比特幣重返４３０００美元水平，之後一度回落；而

以太幣同樣曾回升３０００美元關口，其他主要山寨幣同樣都處於上升狀態，有分析相信，目前

市場風險偏好存在不確定性，對於本輪升幅仍持有謹慎態度。

資本市場交易公司Ｂａｎｎｏｃｋｂｕｒｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｏｒｅｘ的董事總經理兼首

席市場策略師Ｍａｒｋ Ｃｈａｎｄｌｅｒ接受訪問時指，從長遠來看，更鷹派的貨幣政策可能

會損害加密貨幣，目前來看，加密貨幣更像是一種風險資產，而不是對抗通脹產品；但在短期內

，Ｃｈａｎｄｌｅｒ將過去幾天加密貨幣的上漲歸因於股市的改善，尤其是納斯達克反彈。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４１９８６﹒９９（美元．下同），跌０﹒８９％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報２９２９﹒３５元，跌１﹒３６％；艾達幣報０﹒９６３０元，跌

１﹒２３％；瑞波幣報０﹒８２９９元，跌０﹒０１％。（ｕｌ）



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