《談國論企－黎偉成》消費零售首二月提升較快啟示佳

《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２２年１至２月份的同比有相對明顯的增長，升

幅更遠高於２０２１年１２月份，連同服務業有相若良好的表現，反映出內需有頗大改善，相信

會促使工業生產、固定資產投資等環主要項目進一步向好，確保國民經濟以穩字當頭、穩中有進

發展。此當為中國反擊反制正在不斷衰落的美帝的最佳「武器」。



＊內需穩增有利經濟續穩中有進發展＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額，２０２２年１－２月份累計

７﹒４４２６萬億元，同比增長６﹒７％，不僅較２０２１年１２月份（按：國家統計局是次發

布的數據，是以２０２２年１－２月份的之數是以２０２１年１２月份作比較，因２０２１年１

－２月份之大增相比乃受２０２０年前兩個月在新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９之困的低基數影響）

的１﹒７％升幅，顯著提升５個百分點，更為自２０２１年８月份的最大增長月份，反映出國家

的穩經濟、保就業的政策對內需得到良的支持，重點有：

特別惹人注目的，是（一）基本生活消費保持較快增長佳象，包括限額以上單位的（１）日

用品類於２０２２年１－２月份的收入累計達１，２３６億元，同比增加１０﹒７％，（２）糧

油食品類收入３１０３億元，升幅亦高達７﹒９％。即使（３）服裝鞋帽、針紡織品類期內收入

２３８２億元同比增長４﹒８％，升幅不算可觀，惟相對於２０２１年１２月同比減少２﹒３％

，有不俗改善。

再看（二）升級類消費，其中之（４）金銀珠寶類於２０２２年首二月收入６３９億元，同

比上升１９﹒５％，而２０２１年１２月份同比則回落０﹒２％；國際黃金價格由去年初低位反

覆上升，至今年初每盎司基本接近２０００美元高水平，內地大媽仍樂此不疲買金，可見經濟復

甦衍生佳效。（５）化妝品收入６１８億元同比增７％，升幅高於２０２１年１２月份的

２﹒５％。

和（６）家用電器和音像器材類期內收入１３２１億元，同比增長１２﹒７％，（７）文化

辦公用類收入５８９億元，亦升１１﹒１％。

更重要的是（三）全國網上零售額於２０２２年１－２月份累計達１﹒９５５８萬億元，同

比增長１０﹒２％，其中實物商品網上零售１﹒６３７１萬億元則升１２﹒７％，於整體消費品

零售額度所佔比重達２２﹒％。網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產

品的素質，和反網上銷售壟斷，肯定具有可觀的發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。

商品零售情況於２０２２年初相對於２０２１年底有相對明顯好轉，很主要受惠於居民的就

業和收入隨經濟穩快增長，特別是就業情況不斷改善，有重要的良性啟示和實際的效益：全國城

鎮新增就業於２０２２年１－２月份達１６３萬人；而全國城鎮調查失業率為５﹒５％，顯保就

業的政策效佳，有助以內需為主的經濟穩中有進發展。



＊網上零售保持穩快增長乃經濟轉型佳象＊



（四）國家政策更是支持內需促經濟穩快增長，（Ｉ）國務院總理李克強２０２２年３月５

日發表《政府工作報告》，對國內生產總值ＧＤＰ增長於２０２２年預期會達到５﹒５％左右，

即使明顯低於２０２１年的８﹒１％升幅，已算是難得的相對樂觀的預期，因：（ｉ）國際疫情

嚴重、政局複雜多變以至經濟金融重重壓力，使中國的結構政策要著力暢通國民經濟循環，而暫

時延續「國內外雙循環」做法，致力達致穩就業保民生防風險的目標。繼續（ｉｉ）造好常態化

疫情防控，為其中重要政策性工作，亦有利於促進居民的消費信心。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



