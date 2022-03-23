《異動股》中興復牌升超過四成，勝訴結束五年合規觀察期

《經濟通通訊社２３日專訊》中興（００７６３）Ｈ股現價升４２﹒６７％，報２２﹒２元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４８％。該股成交約６４７萬股，涉資１﹒４６億元。

Ａ股（深：００００６３）現價２５﹒９９元人民幣，升２﹒３６元人民幣，或升９﹒９９％，

成交１﹒３９億元人民幣，涉及５３６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４３﹒８８％。

中興通訊（深：００００６３）公布，公司收到美國德克薩斯北區聯邦地區法院關於緩刑期

撤銷的聽證會的判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期且不附加任何處罰，並確認監察官任期將

於原定的３月２２日結束。

集團強調，堅持將合規視為戰略發展的基石和經營的底線，遵守業務所在國適用的法律法規

，全面開展合規體系建設。

現時，恒生指數報２２２４２，升３５２點或升１﹒６１％，主板成交１０４５﹒２４億元

。國企指數報７６６７，升１２８點或升１﹒７１％。恒生科技指數報４７９１，升１３８點或

升２﹒９７％。

即月期指新報２２２３１，升３１４點，低水１１點。即月國指期貨報７６６６，升１２９

點，低水１點。即月科指期貨新報４７９６，升１２９點，高水６點。

上證綜合指數報３２５８，跌１點或跌０﹒０５％，成交２５７２﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２３７０，升５１點或升０﹒４２％，成交３４９１﹒５９億元人民幣。

（ｈｃ）

