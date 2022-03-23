《午市前瞻》中央出手維穩助大市回升，恒指料２２５００有阻力

《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收市報２２２６７，升３７８點或１﹒７３％，

主板成交１０１６﹒１４億元。恒生中國企業指數報７６７７，升１３８點或１﹒８４％。恒生

科技指數報４８０３，升１５０點或３﹒２３％。



＊曾永堅：小米有機會上試１７元＊



恒指今早延續上日（２２日）升勢，高開１９９點報２２０８８。香港股票分析師協會理事

曾永堅向《經濟通通訊社》表示，早前國務院金融委專題會議上，中央釋出維護資本市場的決心

，相信會放寬科網企業的監管，近期阿里巴巴（０９９８８）等新經濟類型的企業亦展開回購行

動，以穩定股價走勢，令淡友需要「冚倉」回補，令恒指連日造好。他預期，恒指會在

２２５００點水平有阻力，能否再向上突破，要視乎俄烏局勢、中美關係及國際能源價格對通脹

的影響。

上日收市後，多隻科技股公布業績。小米（０１８１０）去年經調整利潤升近七成，股價高

開近６％，早段曾升逾７％。曾永堅表示，市場對於小米在產品銷售方面的業務感到樂觀，未來

需留意零部件及芯片的供應問題，如果能改善此問題，將加大集團盈利能力。他續指，目前小米

預測市盈率約１４倍，屬較低水平，股價短期有機會上試１００天線１７元水平。

另外，舜宇（０２３８２）去年賺５０億元人民幣，按年增逾２％，股價低開近１％。曾永

堅指出，舜宇未來將面對同行的激烈競爭，物流供應鏈問題亦可能令集團毛利受壓，加上現時預

測市盈率約２４倍，仍屬偏高水平，令資金回流的吸引力不高，短期要視乎能否突破２０天線

１５２元再作部署。（ｅｒ）

