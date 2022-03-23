【北水炒Ｄ乜】淨流入５５億人幣，買騰訊沽融創

《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指高開１９９點，報２２０８８點。最高升５３４點報
２２４２３點，最低升９３點報２１９８３點。恒指收報２２１５４點，升２６４點或
１﹒２１％。
按額度計算，北水全日淨流入５５億元人民幣，增加１０３﹒５％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）；淨賣出
最多的依次是融創中國（０１９１８）。
主板成交１７７３﹒３７億元增加２６﹒４％。其中港股通成交４３３﹒９億元，佔總成交
２４﹒５％。
＊騰訊去年賺逾四成＊
騰訊公布截至去年底止全年業績，純利為２２４８﹒２２億元（人民幣．下同），按年增長
４１％；每股基本盈利２３﹒５９７元；派末期息１﹒６港元，按年持平。
按非國際財務報告準則計，全年盈利為１２３７﹒８８億元，按年微升１％；每股基本盈利
為１２﹒９９２元。
期內，集團收入為５６０１﹒１８億元，按年增長１６％；營業盈利則按年增長４７％至
２７１６﹒２億元。（ａｃ）
騰訊控股升０﹒２６％報３８９元，北水淨買入１２﹒３億元；藥明生物升１１﹒９１％報
６５﹒３元，北水淨買入７﹒８億元；中國移動升０﹒４６％報５４﹒３５元，北水淨買入
４﹒１億元。
融創中國跌３﹒２３％報６元，北水淨賣出０﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １２﹒２８
藥明生物 （０２２６９） ７﹒７６
中國移動 （００９４１） ４﹒０７
美團 （０３６９０） ３﹒４２
安踏體育 （０２０２０） ３﹒４１
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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融創中國 （０１９１８） －０﹒８６
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