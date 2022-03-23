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23/03/2022 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入５５億人幣，買騰訊沽融創

　　《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指高開１９９點，報２２０８８點。最高升５３４點報
２２４２３點，最低升９３點報２１９８３點。恒指收報２２１５４點，升２６４點或
１﹒２１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５５億元人民幣，增加１０３﹒５％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）；淨賣出
最多的依次是融創中國（０１９１８）。
　　主板成交１７７３﹒３７億元增加２６﹒４％。其中港股通成交４３３﹒９億元，佔總成交
２４﹒５％。

＊騰訊去年賺逾四成＊

　　騰訊公布截至去年底止全年業績，純利為２２４８﹒２２億元（人民幣．下同），按年增長
４１％；每股基本盈利２３﹒５９７元；派末期息１﹒６港元，按年持平。
　　按非國際財務報告準則計，全年盈利為１２３７﹒８８億元，按年微升１％；每股基本盈利
為１２﹒９９２元。
　　期內，集團收入為５６０１﹒１８億元，按年增長１６％；營業盈利則按年增長４７％至
２７１６﹒２億元。（ａｃ）
　　騰訊控股升０﹒２６％報３８９元，北水淨買入１２﹒３億元；藥明生物升１１﹒９１％報
６５﹒３元，北水淨買入７﹒８億元；中國移動升０﹒４６％報５４﹒３５元，北水淨買入
４﹒１億元。
　　融創中國跌３﹒２３％報６元，北水淨賣出０﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１２﹒２８
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　７﹒７６
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　４﹒０７
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒４２
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　　３﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　－０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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