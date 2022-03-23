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即市新聞

23/03/2022 17:02

《美元走勢－羅明立》美元暫只能低位吸納，初步支持９８﹒１５

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２１﹒０６　１２１﹒３４　１２０﹒７９
　　歐元╱美元　１﹒１０１７　１﹒１０３９　１﹒１０１５
　　英鎊╱美元　１﹒３２６１　１﹒３２９８　１﹒３２５６
　　美元╱瑞郎　０﹒９３４３　０﹒９３５０　０﹒９３２８
　　美元╱港元　７﹒８２６６　７﹒８２８０　７﹒８２５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》星期二（２２日）美匯指數先升後回，再有聯儲局官員對加息發表強硬言論，
令市場相信未來加息速度可能超出預期，已有人估５月及６月議息都可能加息０﹒５％，美國
１０年期美債收益率逼近至２﹒４％。美匯升至９９關口前回軟，美股及商品貨幣造好，反映市
場風險胃納不俗，美元暫時只能低位吸納，初步支持９８﹒１５。　
　　歐洲央行行長拉加德最近指歐美貨幣政策行動將不同步，特別是俄羅斯入侵烏克蘭對兩地經
濟帶來截然不同的影響，估計歐洲央行面對通脹升溫的情況下亦無法加快貨幣政策的調整，結果
將加大歐元的壓力。歐元日前跌至１﹒０９６０附近反彈，初步阻力１﹒１０８０，之後
１﹒１１４０。
　　英鎊昨日由１﹒３１２０附近急升至１﹒３３，英國央行連續加息後推高債息孳息率，英鎊
在個別交叉盤中有優勢，特別是兌日圓，由３月８日的１５１漲至１６１，日本無條件調整貨幣
政策，息差處於劣勢，可能要上試１６３╱１６４，之後或有調整。
　　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１０５５　１﹒０９５５　１﹒１０８５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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