《美元走勢－羅明立》美元暫只能低位吸納，初步支持９８﹒１５

貨幣 東京收市 最高價 最低價
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美元╱日圓 １２１﹒０６ １２１﹒３４ １２０﹒７９
歐元╱美元 １﹒１０１７ １﹒１０３９ １﹒１０１５
英鎊╱美元 １﹒３２６１ １﹒３２９８ １﹒３２５６
美元╱瑞郎 ０﹒９３４３ ０﹒９３５０ ０﹒９３２８
美元╱港元 ７﹒８２６６ ７﹒８２８０ ７﹒８２５０
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《美元走勢》星期二（２２日）美匯指數先升後回，再有聯儲局官員對加息發表強硬言論，
令市場相信未來加息速度可能超出預期，已有人估５月及６月議息都可能加息０﹒５％，美國
１０年期美債收益率逼近至２﹒４％。美匯升至９９關口前回軟，美股及商品貨幣造好，反映市
場風險胃納不俗，美元暫時只能低位吸納，初步支持９８﹒１５。
歐洲央行行長拉加德最近指歐美貨幣政策行動將不同步，特別是俄羅斯入侵烏克蘭對兩地經
濟帶來截然不同的影響，估計歐洲央行面對通脹升溫的情況下亦無法加快貨幣政策的調整，結果
將加大歐元的壓力。歐元日前跌至１﹒０９６０附近反彈，初步阻力１﹒１０８０，之後
１﹒１１４０。
英鎊昨日由１﹒３１２０附近急升至１﹒３３，英國央行連續加息後推高債息孳息率，英鎊
在個別交叉盤中有優勢，特別是兌日圓，由３月８日的１５１漲至１６１，日本無條件調整貨幣
政策，息差處於劣勢，可能要上試１６３╱１６４，之後或有調整。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１０５５ １﹒０９５５ １﹒１０８５
美元兌日圓 觀望
英鎊兌美元 觀望
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 觀望
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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