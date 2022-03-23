《美元走勢－羅明立》美元暫只能低位吸納，初步支持９８﹒１５

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２１﹒０６ １２１﹒３４ １２０﹒７９

歐元╱美元 １﹒１０１７ １﹒１０３９ １﹒１０１５

英鎊╱美元 １﹒３２６１ １﹒３２９８ １﹒３２５６

美元╱瑞郎 ０﹒９３４３ ０﹒９３５０ ０﹒９３２８

美元╱港元 ７﹒８２６６ ７﹒８２８０ ７﹒８２５０

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《美元走勢》星期二（２２日）美匯指數先升後回，再有聯儲局官員對加息發表強硬言論，

令市場相信未來加息速度可能超出預期，已有人估５月及６月議息都可能加息０﹒５％，美國

１０年期美債收益率逼近至２﹒４％。美匯升至９９關口前回軟，美股及商品貨幣造好，反映市

場風險胃納不俗，美元暫時只能低位吸納，初步支持９８﹒１５。

歐洲央行行長拉加德最近指歐美貨幣政策行動將不同步，特別是俄羅斯入侵烏克蘭對兩地經

濟帶來截然不同的影響，估計歐洲央行面對通脹升溫的情況下亦無法加快貨幣政策的調整，結果

將加大歐元的壓力。歐元日前跌至１﹒０９６０附近反彈，初步阻力１﹒１０８０，之後

１﹒１１４０。

英鎊昨日由１﹒３１２０附近急升至１﹒３３，英國央行連續加息後推高債息孳息率，英鎊

在個別交叉盤中有優勢，特別是兌日圓，由３月８日的１５１漲至１６１，日本無條件調整貨幣

政策，息差處於劣勢，可能要上試１６３╱１６４，之後或有調整。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１０５５ １﹒０９５５ １﹒１０８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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