【夜期時段】即月期指報２１９６８點，跌１３２點，低水１８６點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２０９８點，跌２點，低水５６

點，最新報２１９６８點，跌１３２點，低水１８６點，合約成交１０９１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７５８０點，跌３６點，低水５５點，最新報７５６１點，

跌５５點，低水７４點，合約成交９６０張。

