【恒大困局】據報多家歐美基金向恒大（３３３３）採法律行動索償

《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述消息報道，美國基金公司Ｓａｂａ Ｃａｐｉｔａｌ
、Ｒｅｄｗｏｏｄ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ及英國投資機構Ａｓｈｍｏｒｅ等
恒大債券投資者，要求律師開始進行法律分析，以決定是否對恒大（０３３３３）採取行動。
報道引述一名索償的投資者指，他們「別無選擇」，只能採取法律行動，有關計劃已準備好
。（ｂｉ）
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