【恒大困局】據報多家歐美基金向恒大（３３３３）採法律行動索償

《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述消息報道，美國基金公司Ｓａｂａ Ｃａｐｉｔａｌ

、Ｒｅｄｗｏｏｄ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ及英國投資機構Ａｓｈｍｏｒｅ等

恒大債券投資者，要求律師開始進行法律分析，以決定是否對恒大（０３３３３）採取行動。

報道引述一名索償的投資者指，他們「別無選擇」，只能採取法律行動，有關計劃已準備好

。（ｂｉ）





