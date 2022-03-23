《再戰明天》歐美公布ＰＭＩ，國壽潤啤公布業績

《經濟通通訊社２３日專訊》歐美公布ＰＭＩ，及國壽潤啤公布業績，料為周四（２４日）

市場焦點。



＊北約開會討論俄烏問題，歐央行執委發表演講＊



各國重要經濟活動方面，歐盟領導人峰會及歐洲理事會會議舉行，北約領導人開會討論俄羅

斯入侵烏克蘭問題。本港時間周四９：３０ａｍ，日本央行審議委員片岡剛士發表講話，並召開

新聞發布會。５：３０ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森在一個網絡研討會上發表關於「走向通貨再

膨脹？歐元區通脹展望」的主旨演講。晚上８：３０ｐｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什

卡利參加一個主題關於美國經濟、復甦和勞動力的主持人問答。９：１０ｐｍ，美聯儲理事沃勒

在一次線上研討會發言。

數據方面，周四本港時間４：３０ｐｍ，德國公布３月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），

料由５８﹒４降至５４；３月綜合採購經理人指數料由５５﹒６降至５４；３月服務業採購經理

人指數料由５５﹒８降至５３﹒３。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布３月製造業採購經理人

指數，料由５８﹒２降至５６。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布２月耐用品訂單，料由

１﹒６％逆轉至下滑０﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由１４２萬降至１４０萬；首次申請

失業救濟金人數料由２１萬降至２１萬。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布３月製造業採購經理

人指數，料由５７﹒３降至５５；３月綜合採購經理人指數；３月服務業採購經理人指數。本港

時間１１：００ｐｍ，美國公布３月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由２９降至２６。

在本港，明日公布業績的公司有：國壽（０２６２８）、潤啤（００２９１）、攜程

（０９９６１）等。（ｗａ）

