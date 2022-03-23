《再戰明天》歐美公布ＰＭＩ，國壽潤啤公布業績

《經濟通通訊社２３日專訊》歐美公布ＰＭＩ，及國壽潤啤公布業績，料為周四（２４日）
市場焦點。
＊北約開會討論俄烏問題，歐央行執委發表演講＊
各國重要經濟活動方面，歐盟領導人峰會及歐洲理事會會議舉行，北約領導人開會討論俄羅
斯入侵烏克蘭問題。本港時間周四９：３０ａｍ，日本央行審議委員片岡剛士發表講話，並召開
新聞發布會。５：３０ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森在一個網絡研討會上發表關於「走向通貨再
膨脹？歐元區通脹展望」的主旨演講。晚上８：３０ｐｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什
卡利參加一個主題關於美國經濟、復甦和勞動力的主持人問答。９：１０ｐｍ，美聯儲理事沃勒
在一次線上研討會發言。
數據方面，周四本港時間４：３０ｐｍ，德國公布３月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），
料由５８﹒４降至５４；３月綜合採購經理人指數料由５５﹒６降至５４；３月服務業採購經理
人指數料由５５﹒８降至５３﹒３。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布３月製造業採購經理人
指數，料由５８﹒２降至５６。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布２月耐用品訂單，料由
１﹒６％逆轉至下滑０﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由１４２萬降至１４０萬；首次申請
失業救濟金人數料由２１萬降至２１萬。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布３月製造業採購經理
人指數，料由５７﹒３降至５５；３月綜合採購經理人指數；３月服務業採購經理人指數。本港
時間１１：００ｐｍ，美國公布３月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由２９降至２６。
在本港，明日公布業績的公司有：國壽（０２６２８）、潤啤（００２９１）、攜程
（０９９６１）等。（ｗａ）
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